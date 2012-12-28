Кабмин вдвое урезал квоту на временное проживание мигрантов в РФ

Правительство России окончательно утвердило квоту на выдаваемые иностранцам разрешения на временное проживание в 5,5 тысяч в 2025 году. Это вдвое меньше, чем в прошлом году, когда квота составила 10,5 тысяч.