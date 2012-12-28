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В России
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сегодня, 10:02

Кабмин вдвое урезал квоту на временное проживание мигрантов в РФ

Правительство России окончательно утвердило квоту на выдаваемые иностранцам разрешения на временное проживание в 5,5 тысяч в 2025 году. Это вдвое меньше, чем в прошлом году, когда квота составила 10,5 тысяч.

Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тыс. разрешений в 2025 году по сравнению с 10,5 тыс. в этом году, — передает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — говорится в документе.

Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с заявками последних. Больше всего традиционно получат Москва и Московская область — в 2025 году соответственно 1 тыс. и 350 (1,5 тыс. и 750 в 2024-м). При этом квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений.

Последние пять лет размер квоты год к году снижается. В прошлом году кабмин выдал 13,5 тыс. разрешений, в 2022 году — около 19 тыс., в 2021 году — свыше 39 тысяч. Как отмечается в сопроводительных материалах правительства, регионы используют лишь небольшую часть положенной квоты: за первые семь месяцев текущего года, по данным МВД России, было израсходовано 20,4% от установленного объема.

Квота - в том числе и на 2025 год - определяется на основе поступивших от субъектов РФ предложений, которые готовятся по итогам анализа миграционной ситуации и экономического положения в каждом из регионов. Дополнительно правительством определяется резерв квоты, который также распределяется по субъектам Федерации - в 2025 году он составит 1 650 разрешений (3 178 в 2024 году).
мигранты
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