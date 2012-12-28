Счетная палата нашла скрытые резервы бюджета на 136 млрд

В следующие три года казна может получить 135,6 млрд неучтенных в прогнозе поступлений: 35,4 млрд, 44,6 млрд и 53,6 млрд соответственно, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета на 2025-2027 годы, который изучили «Известия».

По оценке аудиторов, больше всего дополнительных доходов может принести ввозной НДС — в сумме 100 млрд за трехлетку. СП также видит резерв поступлений в целевых отчислениях от государственных лотерей — в 12,5 млрд за три года. Еще одна крупная статья, которая может принести неучтенные средства — таможенные сборы (10 млрд).При этом в 2025-м году бюджет может недополучить 121,3 млрд прогнозируемых доходов, оценили аудиторы. В следующие два года эта сумма ожидаемо вырастет до 127,9 млрд и 136,1 млрд соответственно. Таким образом, объем недопоступлений за трехлетку оценивается в 385,3 млрд.Отклонение прогноза доходов Минфина от оценки СП составляет порядка 0,2%, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.