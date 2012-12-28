В России
35
35 минут назад
Счетная палата нашла скрытые резервы бюджета на 136 млрд
В следующие три года казна может получить 135,6 млрд неучтенных в прогнозе поступлений: 35,4 млрд, 44,6 млрд и 53,6 млрд соответственно, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета на 2025-2027 годы, который изучили «Известия».
При этом в 2025-м году бюджет может недополучить 121,3 млрд прогнозируемых доходов, оценили аудиторы. В следующие два года эта сумма ожидаемо вырастет до 127,9 млрд и 136,1 млрд соответственно. Таким образом, объем недопоступлений за трехлетку оценивается в 385,3 млрд.
Отклонение прогноза доходов Минфина от оценки СП составляет порядка 0,2%, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.
0
0
0
0
0
Комментарии