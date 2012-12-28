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В России
31
33 минуты назад

В России предложили ограничить продажу скоропортящихся товаров в интернете

Власти хотят ужесточить продажу скоропортящихся продуктов в интернете. Ее разрешат только сетям или продавцам, имеющим торговое место на розничном рынке. Это следует из законопроекта Минэкономразвития «О платформенной занятости», с которым ознакомились «Известия».

В частности, министерство предлагает ввести понятие «скоропортящиеся продовольственные товары». Согласно законопроекту, под ними будет пониматься продукция, для сохранения качества и безопасности которой необходимо соблюдение температурного режима и определенных правил, чтобы не нанести вред здоровью потребителей.

Кроме того, документом предлагается дополнить закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» новой статьей 13.1 «Правила реализации продовольственных скоропортящихся товаров посредством цифровой платформы».

По новым мерам, операторы цифровых платформ (интернет-площадки) вправе будут принимать для продажи скоропортящиеся продовольственные товары исключительно от торговых сетей или от продавцов, имеющих место на розничном рынке, где они реализуют эту продукцию. 

Также такую продукцию сможет продавать сама онлайн-площадка, если она станет собственником реализуемых товаров и будет нести за них ответственность — обеспечит их безопасность и качество, включая маркировку и обязательную сертификацию в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

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