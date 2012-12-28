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43 минуты назад

Компания «Лебедяньмолоко» получила 5 золотых медалей

Липецкое предприятие стало победителем ежегодного конкурса «За производство высококачественной пищевой продукции» в рамках 26 Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2024», которая завершилась 12 октября в Москве. 

Это одно из самых значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства.

В этом году компания «Лебедяньмолоко» завоевала золото, получив высокую оценку за все номинированные продукты:

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- Молоко цельное пастеризованное, м.д.ж. 3.4% до 6,0% (1,4кг.);

- Творог, м.д.ж. 9% (300г.);

- Сметана, м.д.ж. 25% (300г.);

- Кефир, м.д.ж. 3,2% (900г.);

- Снежок, м.д.ж. 2,5% (450г.).

Раннее на международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow компания «Лебедяньмолоко» завоевала гран-при и звание "Продукт года" с 6 товарами, представленными на выставке. На этот раз лидерами оказались: масло 72,5%, молоко 3,2%, сметана 15%, творог 5%, кефир 1% и ряженка.

ООО «Лебедяньмолоко» — один из крупнейших производителей молочной продукции в России. За последние 9 лет в рамках инвестиционной программы в модернизацию производства вложено более 10 млрд рублей. Что позволяет компании соответствовать всем самым современным стандартам безопасности пищевых продуктов и требованиям качества.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама


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