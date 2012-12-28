В России
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33 минуты назад
Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
Кондитерская фабрика «Сокол» опровергла утверждения в СМИ об отравлении зефиром «Жизель» и готовит иск из-за распространения в Сети данных, порочащих репутацию компании.
На прошлой неделе Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на плохое самочувствие из-за зефира на мальтите, купленного в магазинах «Вкусвилл». Сегодня телеграм-канал также сообщил, что аналогичные жалобы начали поступать от покупателей в «Пятерочке» и «Перекрестке». По данным Mash, ставшие причиной отравлений сладости изготавливали именно на заводе «Сокол».
«Сведения, опубликованные телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений», — отметил Шамис.
Он также рассказал свою версию, из-за чего в соцсетях начали распространять данные об отравлениях. «Было обращение покупателя одного из телеграм-каналов, что он отравился. Далее ТГ-каналы подняли жалобы покупателей — 31 жалоба за период около года, то есть они подняли все жалобы за такой период. Все эти жалобы в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта, который на сегодня день является самым безопасным сахарозаменителем», — сообщил коммерческий директор.
Шамис подчеркнул, что производимый «Соколом» продукт разрешен американскими и европейскими стандартами, а выпускается он с 2018 года. Жалобы, по его мнению, связаны с непереносимостью у некоторых потребителей. «Продажи этого продукта растут в связи с тем, что люди следят за своим питанием. Жалобы единичны. То, что опубликовано [телеграм-каналами], — более ста отравлений [за небольшой период] — это не соответствует действительности», — отметил он.
Также коммерческий директор отметил, что Роспотребнадзор проводит проверку на заводе «Сокола» в Дмитрове. После окончания проверки ее результаты будут приобщены к материалам, которые готовятся для подачи в суд.
После сообщений канала Mash об отравлении производимым на «Соколе» зефире продажи продукта сначала приостановил «Вкусвилл», а затем и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru). Вместе с тем «Вкусвилл» решил отправить образцы зефира на внеплановые исследования для подтверждения полной безопасности.
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