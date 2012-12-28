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сегодня, 15:58

В Госдуме приняли закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

Госдума приняла закон, направленный на противодействие заключению фиктивных браков с мигрантами. За проголосовали 407 депутатов, противников и воздержавшихся нет.

Депутаты на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, — говорится на сайте Госдумы.

За проголосовали 407 депутатов.

Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано. «Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них либо отменят усыновление», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

«Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается. На рассмотрении еще шесть законопроектов», — подчеркнул Володин.

«Мне очень хочется, чтобы мы сегодня поставили точку на пути злоупотребления тем гостеприимством, которое мы оказываем гражданам, приезжающим к нам», — заявила на пленарном заседании председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она также заявила, что фиктивные браки в целом «унизительны для самого института семьи». «В основе этих браков не взаимные чувства, а исключительно корыстный интерес», — добавила председатель Комитета.

По словам Нины Останиной, принятие такого закона демонстрирует в том числе «наше традиционное отношение к семье как к базовой духовно-нравственной ценности». «Не хотите уважать наши ценности, тогда мы законом положим конец этой лазейке. Это поведение оскорбляет наше государство», — отметила депутат.
мигранты
фиктивный брак
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