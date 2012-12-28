Лисиц и енотовидных собак в Липецкой области можно отстреливать без ограничений, зайца и бобра — по одному
В России
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18 минут назад
В Республике Алтай туристы пострадали в результате камнепада
Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад на Алтае. Погибла 18-летняя девушка. Еще двое туристов пострадали.
Уточняется, что до наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России. Ее с травмой головы отправили в Акташскую больницу, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Продолжается эвакуация пострадавших туристов в горах Алтая, — заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Галина Зубакина.
По ее словам, второй пострадавший был также эвакуирован в больницу.
На месте работают 9 спасателей и 2 единицы техники МЧС России.
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