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В России
30
18 минут назад

В Республике Алтай туристы пострадали в результате камнепада

Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад на Алтае. Погибла 18-летняя девушка. Еще двое туристов пострадали.

Накануне в республике Алтай в районе устья реки Кысхыштубег зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка. Еще двое получили травмы, — сообщает пресс-служба МЧС.

Уточняется, что до наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России. Ее с травмой головы отправили в Акташскую больницу, — говорится в Телеграм-канале ведомства.

Продолжается эвакуация пострадавших туристов в горах Алтая, — заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Галина Зубакина.

По ее словам, второй пострадавший был также эвакуирован в больницу.

На месте работают 9 спасателей и 2 единицы техники МЧС России.
камнепад
туристы
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