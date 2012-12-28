Лисиц и енотовидных собак в Липецкой области можно отстреливать без ограничений, зайца и бобра — по одному
В России
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55 минут назад
В Омской области с 2025 года запретят принимать на работу мигрантов
Ограничение коснется сфер здравоохранения, образования, торговли, пассажирских перевозок, производства лекарств и продуктов, охоты и предоставления социальных услуг.
«Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг», – написал глава региона в Телеграм-канале.
Он уточнил, что документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
15 октября аналогичное решение принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он подписал указ, согласно которому иностранным гражданам запретят осуществлять некоторые виды пассажирских перевозок, работать экскурсоводами и в образовательных учреждениях, а также заниматься уходом за детьми с 2025 года.
В этом году работу для иностранцев ограничили и в других регионах России. Среди них – Калининградская, Липецкая, Новосибирская, Курская и Воронежская области. По состоянию на конец прошлого года десять регионов ввели запрет на трудоустройство мигрантов в отдельных отраслях. Они действуют в Тульской, Челябинской, Магаданской, Калужской, Тюменской, Курганской и других областях.
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