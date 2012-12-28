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сегодня, 13:45
В Госдуме рекомендуют принять в I чтении проект о запрете пропаганды чайлдфри
Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн рублей.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Инициатива предлагает запретить распространение в сети Интернет, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Как ранее подчеркивал Володин, речь идет именно о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения, «под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка».
Документ предлагает уточнить в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», что распространение пропаганды отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Устанавливается, что владельцы соцсетей должны будут осуществлять мониторинг для выявления пропаганды отказа от деторождения.
В законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предлагается установить, что к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, пропагандирующая отказ от деторождения. Согласно предложенным поправкам в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», органы госвласти РФ должны будут принимать меры по защите детей от такой информации.
Помимо этого, в законе «О средствах массовой информации» предлагается прописать, что использование СМИ не допускается для распространения материалов, пропагандирующих отказ от деторождения. Законопроект также устанавливает, что реклама не должна содержать информацию, пропагандирующую чайлдфри. Согласно документу, пропаганда отказа от деторождения в фильмах станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на него. Соответствующими изменениями дополняется закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
Председатель Госдумы Володин заявил, что депутаты, которые не поддерживают законопроект о запрете идеологии чайлдфри, выступают против своих матерей и своей страны.
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