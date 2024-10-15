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В России
43
23 минуты назад

Покупатели российских магазинов массово жалуются на отравление зефиром

Россияне массово жалуются на отравление зефиром на мальтите.

Десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации канала, в составе сладости находился мальтитный сироп и мальтит. Она изготавливалась на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла». Попробовавшие кондитерское изделие пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею, отмечает издание.

12 октября Mash сообщил, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. По данным Telegram-канала, у полакомившихся десертом заболел живот, началось расстройство желудка и тошнота. При этом некоторые писали, что лекарства не помогали справиться с болью.

В пресс-службе «Вкусвилла» заявили, что продукт прошел все плановые лабораторные проверки на безопасность, но после жалоб зефир отправили на повторные исследования.
отравление
зефир
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