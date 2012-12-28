В России
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сегодня, 11:26
В Москве при взрыве автомобиля пострадали 3 человека
В результате инцидента пострадал ребенок.
Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, — говорится в Телеграм-канале столичного СК РФ.
Уточняется, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, им оказывается квалифицированная помощь.
«Пострадавшим оказался гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп». В настоящее время он госпитализирован», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
По его словам, компания занимается ресторанным бизнесом.
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