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В России
73
сегодня, 11:26

В Москве при взрыве автомобиля пострадали 3 человека

В результате инцидента пострадал ребенок.

На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, в котором находились три человека, включая 6-летнего мальчика. Все они госпитализированы. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, — говорится в Телеграм-канале столичного СК РФ.

Уточняется, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, им оказывается квалифицированная помощь.

«Пострадавшим оказался гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп». В настоящее время он госпитализирован», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, компания занимается ресторанным бизнесом.
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