В России
5
2 минуты назад
В ЦБ РФ введут новые меры для защиты заемщиков микрокредитов
ЦБ планирует внедрить норму «один заем в руки до погашения» и установить период охлаждения до трех дней.
После проведенных консультаций Центробанк планирует ввести норму «один заем в руки до погашения»; установить «период охлаждения»: новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг; а также
снизить размер предельной переплаты по потребительским займам со 130 до 100% от суммы долга.
«Комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет», — заявили в пресс-службе Банка России.
В августе Центробанк подготовил доклад, в котором содержатся предложения по реформированию рынка МФО. Согласно инициативе регулятора, появится три категории микрофинансовых организаций: те, которые будут кредитовать только юрлица, ИП и самозанятых;
компании с правом предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых; МФО, которые смогут выдавать займы под 100% и выше.
В зависимости от категории ЦБ будет предъявлять разные требования к величине капитала МФО, — передает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии