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34 минуты назад

В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

Накануне судно обнаружили в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфования в море на катамаране в Охотском море. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, пострадавшему оказывается медицинская помощь.

«14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, пострадавший находится в шоковом состоянии. Он рассказал, что у них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем. Сейчас мужчина находится на спасшем его рыболовецком судне, он будет доставлен в Магадан, — передает ТАСС.

По предварительной информации, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток-сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.

Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, а также контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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