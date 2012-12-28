В России
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сегодня, 20:25
Из региональных аптек пропали антибиотики из основной линейки
В 25 регионах из аптек исчез препарат, содержащий действующее вещество рокситромицин, выяснили «Известия», проверив данные региональных аптек после жалоб пациентов
Так, в аптеках 12 регионов нет лекарств, в составе которых эритромицин, в шести регионов — на основе кларитромицина, в пяти — азитромицина.
Такая ситуация по всем четырем препаратам сложилась, в частности, в аптеках Дагестана, Крыма, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Все эти антибиотики используются при лечении инфекционных заболеваний дыхательных путей, мочевыводящей системы, кожи и мягких тканей, а также при борьбе с бактерией хеликобактер пилори, вызывающей гастрит или язвенную болезнь.
Терапевт и пульмонолог «Медцентра доктора Александровского» Арутюн Варданян отметил, что антибиотики, которых сейчас стало меньше, заменимы на более сильнодействующие.
«Амоксиклав из группы пенициллинов эффективен в лечении атипичной пневмонии, бронхитов, ринитов, гайморитов, трахеитов. Если не справляется, можно подключить антибиотики из группы фторхинолонов, например, с действующими веществами левофлоксацин или ципрофлоксацин. Они продаются в России», — сказал он.
Арутюн Варданян заявил, что пропавшие препараты заменимы и их отсутствие точно не станет катастрофой. Но с ним согласны не все опрошенные «Известиями» эксперты.
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