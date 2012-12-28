Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка
Общество
Подозреваемый в убийстве подростка находится в реанимации с ножевым ранением груди
Происшествия
На Соколе убили подростка
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Происшествия
Сегодня в Липецке: в дома липчан начнут подавать тепло, автобусы пойдут по-новому
Общество
На остановке возле «Малибу» умер мужчина
Происшествия
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Прокуратура предупреждает о новом способе мошенничества — через открытки
Происшествия
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
Читать все
Любовница исчезла из дома вместе с котом и 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Липчанина оштрафовали на 10 000 рублей за вылов в заказнике краснокнижной рыбы
Общество
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
В Липецкой области ночью пройдет дождь со снегом
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Врезавшегося в дерево пьяного водителя будут судить за нанесённые пассажиру увечья
Происшествия
Бугаков обещает биться пока есть малейшие шансы на спасение, Передня говорит о пяти финалах
Спорт
«Металлург» выиграл в Дзержинске, вратарь отбил пенальти на последних минутах - видеохроника
Спорт
Читать все
В России
59
сегодня, 20:25

Из региональных аптек пропали антибиотики из основной линейки

В 25 регионах из аптек исчез препарат, содержащий действующее вещество рокситромицин, выяснили «Известия», проверив данные региональных аптек после жалоб пациентов

Но проблема оказалась шире: обнаружилась нехватка еще трех подобных препаратов.

Так, в аптеках 12 регионов нет лекарств, в составе которых эритромицин, в шести регионов — на основе кларитромицина, в пяти — азитромицина.

Такая ситуация по всем четырем препаратам сложилась, в частности, в аптеках Дагестана, Крыма, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Все эти антибиотики используются при лечении инфекционных заболеваний дыхательных путей, мочевыводящей системы, кожи и мягких тканей, а также при борьбе с бактерией хеликобактер пилори, вызывающей гастрит или язвенную болезнь.

Терапевт и пульмонолог «Медцентра доктора Александровского» Арутюн Варданян отметил, что антибиотики, которых сейчас стало меньше, заменимы на более сильнодействующие.

«Амоксиклав из группы пенициллинов эффективен в лечении атипичной пневмонии, бронхитов, ринитов, гайморитов, трахеитов. Если не справляется, можно подключить антибиотики из группы фторхинолонов, например, с действующими веществами левофлоксацин или ципрофлоксацин. Они продаются в России», — сказал он.

Арутюн Варданян заявил, что пропавшие препараты заменимы и их отсутствие точно не станет катастрофой. Но с ним согласны не все опрошенные «Известиями» эксперты.

лекарства
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru