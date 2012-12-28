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сегодня, 16:17

Президент РФ подписал закон об ужесточении ответственности за сокрытие автономеров

Законопроект об ужесточении наказания для водителей, скрывающих номера, внесли в Госдума в мае 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей будут лишать прав за использование устройств, позволяющих скрыть или видоизменить регистрационный номер автомобиля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ранее за управление транспортом без номеров или за использование устройств, которые помогали скрыть автомобильный номер, водителя могли оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Новым законом ответственность за управление транспортом, на котором установлено скрывающее устройство, выделяется в отдельную часть статьи 12.2 КоАП. Устанавливается, что за такое правонарушение будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат.

Одновременно ужесточается ответственность за повторную езду без номеров (или с номерами, прикрытыми бумагой, листвой, загрязненными до нечитаемого вида): за это тоже будут лишать прав на срок от года до полутора лет.

Уточняется, что новые нормы вступают в силу с 14 октября, — передает ТАСС.
автономера
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