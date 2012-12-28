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В России
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сегодня, 16:17
Президент РФ подписал закон об ужесточении ответственности за сокрытие автономеров
Законопроект об ужесточении наказания для водителей, скрывающих номера, внесли в Госдума в мае 2024 года.
Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ранее за управление транспортом без номеров или за использование устройств, которые помогали скрыть автомобильный номер, водителя могли оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на срок от одного до трех месяцев.
Новым законом ответственность за управление транспортом, на котором установлено скрывающее устройство, выделяется в отдельную часть статьи 12.2 КоАП. Устанавливается, что за такое правонарушение будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат.
Одновременно ужесточается ответственность за повторную езду без номеров (или с номерами, прикрытыми бумагой, листвой, загрязненными до нечитаемого вида): за это тоже будут лишать прав на срок от года до полутора лет.
Уточняется, что новые нормы вступают в силу с 14 октября, — передает ТАСС.
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