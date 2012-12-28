В России
12 минут назад
В ЦБ РФ допускают возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
В ходе заседания Центробанк также намерен представить обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. В сентябре Банк России повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых.
«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — отметил он.
Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз, — передает РИА Новости.
«Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным, и с учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%», — так Заботкин ответил на вопрос о том, может ли регулятор пересмотреть прогноз по инфляции в свете предложенной правительством в следующем году индексации тарифов ЖКХ.
Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 11,9%.
Нынешний среднесрочный прогноз регулятора исходит из того, что инфляция по итогам 2025 года будет в коридоре 4-4,5%.
С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А 13 сентября ставку увеличили еще на один процентный пункт — до 19%.
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