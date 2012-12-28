В ЦБ РФ допускают возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

В ходе заседания Центробанк также намерен представить обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. В сентябре Банк России повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых.