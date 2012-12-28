В Закрытом клубе предпринимателей обсудили тренды бизнеса и развитие управленческих навыков

Суббота для 80 предпринимателей стала не выходным, а днем активной работы и делового общения. Стратегическая сессия в “Закрытом клубе предпринимателей” проходит ежегодно, нынешняя - уже тринадцатая по счету. В ЗКП состоят сотни предпринимателей (на сегодняшний день 300 - прим. автора), это активное бизнес-объединение известно в десятках регионов России. ЗКП славится выстроенной системой самоуправления и атмосферой. По словам руководителей сообщества, это достигается за счет постоянного вовлечения членов Клуба в его развитие, что дает возможность создавать пользу для бизнеса внутри ЗКП.

О ключевых трендах для предпринимателей в начале мероприятия рассказала основатель ЗКП Жанна Хайрединова: “Истинному предпринимателю, особенно в условиях постоянных изменений, важно смотреть далеко наперед и учитывать прогнозы - мировые, страновые. Коротко о 3 ключевых стратегически важных трендах:

В саморазвитии - тренд на долгожительство. Эдакая планка “человеку мало века”, “100 лет созидательной и деятельной жизни”, которую важно поставить самому себе и стремиться к ней, прилагая усилия каждый день. На одном из наших модулей “Школы управления ЗКП” мы поговорим об этом подробнее. В бизнесе - тренд на инновации. Наша страна закономерно (подчеркиваю - закономерно) находится на том этапе экономического развития, когда инновации, технологии становятся нормой для любого вида бизнеса, когда начинает процветать интеллектуальная собственность и право на нее. Чтобы понять, как внедрять это в своем бизнесе, необходимо исследовать и использовать механизмы государственной поддержки: инновационный центр России Сколково, фонд содействия инновациям, ФРИИ, реестр МТК (малых технологических компаний) и пр. “Команда” - тренд на народные предприятия и кооперативы. Пока не все знают, что это такое. Народные предприятия и кооперативы - это особая юридическая форма, но важнее всего - что это прогрессивная форма мотивации человека через вовлеченность в развитие предприятия. Когда сотрудники являются совладельцами и каждый заинтересован в процветании компании. А это и повышение производительности, и путь постоянного совершенствования всех процессов за счет внедрения новаций, предлагаемых коллективом.

Если говорить языком государственника - общемировым трендом является запрос в обществе на справедливость и на сокращение экономического неравенства между разными слоями населения. Потому коллективные формы - народные предприятия и кооперативы так актуальны. Но они еще и выгодны, дают более интенсивный рост и более крепкие позиции в сравнении с классическими формами. Здесь внимание стоит обратить на колоссальный мировой опыт развития народных предприятий и кооперативов, который наглядно демонстрирует экономические выгоды и социальный эффект.





Как же проходила стратегическая сессия и над какими вопросами работали предприниматели в этот раз? За комментариями мы обратились к руководящему составу ЗКП:

Минина Анна, председатель правления ЗКП:

“Правление определило приоритетную тему на этот год и задачи, которые должны быть проработаны. Тема “Как через общественную деятельность в ЗКП - одноклубникам можно развивать свои управленческие компетенции”.

Важно отметить, что в Правление помимо Председателя входят 4 члена Правления (Никита Овчинников, Анна Невидомая, Юлия Абрамова, Александр Кравченко), которых члены организации избрали на Съезде. А это значит, что тема определенная нами - пятью разными предпринимателями, действительно актуальна для всех.

С точки зрения классического менеджмента, для разработки эффективной стратегии достаточно небольшой команды, состоящей в среднем из 10% участников бизнес-сообщества. В нашем же случае в стратегических сессиях клуба традиционно принимает участие порядка 30% всех членов сообщества, что позволяет нам делать стратегию максимально эффективной и учитывающей реальные потребности современного предпринимательства”.









Овчинников Никита, заместитель председателя ЗКП: “Наши предприниматели в процессе стратегической сессии проработали свои управленческие точки роста, систему взаимодействия с командами/лидерами. В дальнейшем эти навыки можно оттачивать, реализуя клубные проекты на региональном и федеральном уровнях. Я сам уже несколько лет активно проявляю себя в общественной деятельности внутри ЗКП, наблюдаю за многими кто делает также и могу отметить серьезный рост - как личностный, так и в бизнесе”.





Познакомиться с Закрытым клубом предпринимателей поближе можно здесь:

https://t.me/club_predprinimateley

https://vk.com/bclub48





Материал подготовила

Валерия Касимова



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