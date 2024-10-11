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В России
25
18 минут назад

Российские туристы стали реже бронировать путевки за границу из-за ослабления рубля

Российские туристы стали менее активно бронировать путевки за границу, что связано с недавним падением курса рубля по отношению к мировым валютам.

Российские туристы стали реже бронировать туры за рубеж, спрос на них снизился за последние недели из-за ослабления курса рубля к мировым валютам, — рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

«Некоторое замедление спроса по этой причине в первую очередь отражается на относительно дешевых турах, например, на Шри-Ланку, в Таиланд и Турцию», — сообщил генеральный директор компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.

По словам эксперта, существует большой риск, что дальше курс продолжит расти, — пишет Lenta.ru.

Поэтому путешественникам лучше уже сейчас вносить предоплату за путевки, в особенности за новогодние, чтобы не зависеть от дальнейших колебаний, — считает Арутюнов.
туризм
рубль
экономика
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