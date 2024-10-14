Диетолог рассказала о пользе и вреде фруктозы

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова рассказала, может ли замена сахара на мед способствовать снижению массы тела. Мед считается безвредной альтернативой сахару и активно используется в косметологии.