Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе убили подростка
Происшествия
«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка
Общество
Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4
Общество
Сегодня в Липецке: в дома липчан начнут подавать тепло, автобусы пойдут по-новому
Общество
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от +7 днем до -2 ночью
Погода в Липецке
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
На остановке возле «Малибу» умер мужчина
Происшествия
Читать все
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
«Фольксваген» снес ограждение на площади Победы
Происшествия
Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Происшествия
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
На остановке возле «Малибу» умер мужчина
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка находится в реанимации с ножевым ранением груди
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал в пожарах за выходные дни
Происшествия
Ну что вы пристали с этой дорогой?
Общество
Грузовик «Вольво» съехал в кювет и врезался в берёзу
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области превысила эпидпорог на 4,58%
Здоровье
Читать все
В России
34
сегодня, 12:59

Диетолог рассказала о пользе и вреде фруктозы

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова рассказала, может ли замена сахара на мед способствовать снижению массы тела. Мед считается безвредной альтернативой сахару и активно используется в косметологии.

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, что фруктоза — это сахар, который содержится в ягодах и фруктах, она перерабатывается частично печенью и частично дружественными бактериями, — пишут «Известия».

«Суточная норма фруктозы для человека не должна превышать более 25 г. Например, кусочек арбуза это примерно 5 г фруктозы. Все что сверху — идет в печень и откладывается в жир, так как мышцы не могут переработать и усвоить фруктозу. Поэтому можно сказать, что фрукты полезны, так как они содержат воду, клетчатку и антиоксиданты, но в небольших количествах», — пояснила эксперт.

По ее словам, употребление чрезмерного количества фруктов грозит развитием патологии печени, диабета и хронического панкреатита.

«Кроме перечисленных выше заболеваний, употребление большого количества фруктозы и фруктов (сухофруктов) приводит к повышение плохого холестерина. Это одна из причин возникновения подагры и ожирения печени (неалкогольная жировая дистрофия печени- НАЖБП)», — пояснила она.

При этом эксперт отметила, что «добавленная» фруктоза, которая продается в магазине как заменитель сахара, грозит еще большим риском развития болезней, так как приводит к стойкому повышению сахара в крови при длительном ее употреблении.
здоровье
продукты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru