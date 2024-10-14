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сегодня, 12:59
Диетолог рассказала о пользе и вреде фруктозы
Врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова рассказала, может ли замена сахара на мед способствовать снижению массы тела. Мед считается безвредной альтернативой сахару и активно используется в косметологии.
«Суточная норма фруктозы для человека не должна превышать более 25 г. Например, кусочек арбуза это примерно 5 г фруктозы. Все что сверху — идет в печень и откладывается в жир, так как мышцы не могут переработать и усвоить фруктозу. Поэтому можно сказать, что фрукты полезны, так как они содержат воду, клетчатку и антиоксиданты, но в небольших количествах», — пояснила эксперт.
По ее словам, употребление чрезмерного количества фруктов грозит развитием патологии печени, диабета и хронического панкреатита.
«Кроме перечисленных выше заболеваний, употребление большого количества фруктозы и фруктов (сухофруктов) приводит к повышение плохого холестерина. Это одна из причин возникновения подагры и ожирения печени (неалкогольная жировая дистрофия печени- НАЖБП)», — пояснила она.
При этом эксперт отметила, что «добавленная» фруктоза, которая продается в магазине как заменитель сахара, грозит еще большим риском развития болезней, так как приводит к стойкому повышению сахара в крови при длительном ее употреблении.
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