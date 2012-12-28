Исполняющим обязанности гендиректора ФКР Липецкой области с сегодняшнего дня назначен Сергей Якунин

Сергей Алексеевич родился в 1989 году в Липецке. Окончил факультет

«Финансы и кредит» МОУ ВО «Институт права и экономики» по

специальности «Экономист». С 2013 работал в областном управлении

жилищно-коммунального хозяйства в должностях старшего экономиста,

начальника отдела водоснабжения и водоотведения, руководителя

жилищного отдела. В период с 2022 по 2023 год занимал должность

советника заместителя губернатора Липецкой области.

Женат, воспитывает дочь.