Исполняющим обязанности гендиректора ФКР Липецкой области с сегодняшнего дня назначен Сергей Якунин
Сергей Алексеевич родился в 1989 году в Липецке. Окончил факультет«Финансы и кредит» МОУ ВО «Институт права и экономики» поспециальности «Экономист». С 2013 работал в областном управлениижилищно-коммунального хозяйства в должностях старшего экономиста,начальника отдела водоснабжения и водоотведения, руководителяжилищного отдела. В период с 2022 по 2023 год занимал должностьсоветника заместителя губернатора Липецкой области.