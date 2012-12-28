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сегодня, 12:15
ФАС обязала МТС снизить тарифы и заплатить в бюджет 3 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала компанию МТС перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. Служба выдала компании предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела.
Ранее ФАС России признала ПАО «МТС» нарушившим Закон о защите конкуренции. В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов, — говорится в сообщении.
Служба установила, что повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей. Помимо перечисления дохода, оператор должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи.
Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи.
В ПАО «МТС» изучают поступившие от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) документы о завышении стоимости услуг и необходимости перечислить в госбюджет 3 млрд рублей, — рассказал РБК представитель компании.
«Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки», — заявил представитель оператора.
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