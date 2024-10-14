Маткапитал проиндексируют на уровень инфляции в 2025 году

В 2025 году материнский капитал в России вырастет на 46 тысяч на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго. На первого ребенка материнский капитал составит 677 тысяч рублей и 894 тысячи рублей — на второго ребенка, если на первом семья не получала поддержку.