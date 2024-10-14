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сегодня, 11:31
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Маткапитал проиндексируют на уровень инфляции в 2025 году
В 2025 году материнский капитал в России вырастет на 46 тысяч на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго. На первого ребенка материнский капитал составит 677 тысяч рублей и 894 тысячи рублей — на второго ребенка, если на первом семья не получала поддержку.
Таким образом, выплаты на первого и второго ребенка составят 677 и 894 тысячи рублей (если родители не получали поддержку на первого) соответственно.
«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — заявил он.
С 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции, на сегодняшний день в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,3%, — передает РИА Новости.
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