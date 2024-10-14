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В Казахстане после убийства подростка ввели Нацгвардию
Личный состав воинской части национальной гвардии МВД Казахстана развернут в Талгаре для обеспечения правопорядка и безопасности местных жителей.
Преступление произошло в ночь на 4 октября. Согласно имеющейся информации, юноша помогал в магазине своему отцу, когда произошел конфликт с агрессивным покупателем. Сообщается, что посетителю отказали в продаже алкоголя после 23:00, но после перепалки отец подростка согласился продать алкоголь. Он не получил чек об оплате, однако мужчина отпустил клиента, решив не связываться с ним.
Услышавший разговор юноша отправился вслед за покупателем и ударил его. Затем мужчина позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать подростка, его отца и дядю. По словам родственников убитого, всего было 13 нападавших, они применяли ножи и ружья.
Позже неизвестные сожгли дом, в котором предположительно проживала семья подростка. После случившегося семье несовершеннолетнего обеспечили охрану.
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