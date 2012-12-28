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Общество
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Происшествия
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Общество
На липецких стройках снова выявили нелегальных мигрантов
Общество
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
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В России
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сегодня, 10:07

В РПЦ назвали провокацией идею введения налога на бездетность

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов раскритиковал идею введения в России налога на бездетность.

Публичные инициативы о введении в России налога на бездетность – это провокации, направленные на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри, — заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность, — передает РИА Новости.

«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. Такая активность некоторых общественных деятелей работает на ослабление суверенитета России. Все это ещё раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур», — сказал Лукьянов.

По его словам, запрет пропаганды чайлдфри — «то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество и защитит нашу молодёжь от таких технологий манипуляции сознанием».

В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Проекты планируется рассмотреть в Госдуме в октябре, — сообщал Володин.

Как отмечал Лукьянов, закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне.

Госдума начала рассмотрение законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри 24 сентября. Предлагается запретить соответствующую пропаганду в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Как рассказывал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, штрафы составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

Вернуть налог на бездетность в начале октября предложил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.
налог
бездетность
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