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В России
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вчера, 16:35
Цены на автомобильные запчасти выросли почти в двое с начала года
С начала 2024 года цены на запчасти некоторых автомобилей выросли на 78%, сообщили «Известиям» в страховых компаниях (изучают динамику цен на комплектующие для расчета полисов КАСКО). Самый большой рост показали детали на автомобили концерна VAG, их стоимость увеличилась почти в два раза.
С 2022 года американские марки прибавили 122%, корейские подорожали на 55%, китайские — на 60%. Стоимость комплектующих на европейские машины увеличилась почти вдвое, добавили в «Ренессанс страховании». Рекордсменом по стоимости ремонта стала Skoda — цена на запчасти у этой марки взлетела на 264%. По данным страховой компании «Росгосстрах» наименьший рост показала Kia с удорожанием всего на 37% за два с половиной года. На втором месте Лада – плюс 38,5%, затем следует Hyundai — +42%, Haval (+45%) и Renault (+46%).
Страховщики связывают повышение с усложняющимися из-за санкций условиями доставки. Для обхода запретов приходится искать новые пути, а страховым компаниям увеличивать стоимость полисов.
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