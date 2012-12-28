Сегодня в Липецке: автобусы вновь поедут по улице Катукова, чёрно-белый мир и спектакль МХАТ
Депутат потребовал отменить в липецких школах безотметочную систему: оказалось, это сделали еще 2 года назад
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей
На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
В России
109
вчера, 16:34
В России образовалась острая нехватка складов
Доля свободных складских площадей опустилась ниже 1%, рассказали «Известиям» в логистических, консалтинговых компаниях, а также перевозчики. Причина — переориентация логистики на восточные и южные направления, а также рост интернет-торговли при сокращении строительства логистических комплексов хранения.
«Рост спроса на складские мощности происходит параллельно со снижением скорости и объемов строительства новых складов, рассказал «Известиям» руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic Артем Хомышин. Застройщики снижают риски и фокусируются на проектах build to suit, то есть строят под конкретного заказчика», — отмечает участник рынка.
Влияют и другие факторы. По информации фулфилмент-оператора складов «Бета ПРО», недостаток площадей для хранения вызван ростом электронной коммерции.
Ритейлеры и перевозчики испытывают сложности в хранении и управлении запасами. Это повышает себестоимость товаров для конечного потребителя.
0
0
0
0
0
Комментарии