В России образовалась острая нехватка складов

Доля свободных складских площадей опустилась ниже 1%, рассказали «Известиям» в логистических, консалтинговых компаниях, а также перевозчики. Причина — переориентация логистики на восточные и южные направления, а также рост интернет-торговли при сокращении строительства логистических комплексов хранения.