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В России
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вчера, 16:42
В РФ за 9 месяцев сократилась выплавка стали
В России в сентябре текущего года сократился выпуск готового проката стали на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,5 млн тонн.
Производство железной руды в прошлом месяце повысилось на 3,5% в годовом выражении, составив 8,7 млн тонн. В январе-сентябре было произведено 79,1 млн тонн желруды, что на 1,2% ниже показателя за аналогичный период 2023 года.
Выпуск чугуна сократился в сентябре на 8,5% к сентябрю прошлого года, до 4,1 млн тонн, за девять месяцев — на 6,2%, до 38,4 млн тонн. Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 2%, до 1,1 млн тонн, а в январе-сентябре — на 3%, до 9,5 млн тонн.
Выпуск стали составил в первый месяц осени 5,4 млн тонн (падение на 13,5% г/г), с января по сентябрь — 53,6 млн тонн (-6,1%).
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