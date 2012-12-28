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В России
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сегодня, 15:59
В Минфине ужесточили условия ухода иностранного бизнеса из РФ
В РФ ужесточат правила отчуждения российских активов иностранными лицами из недружественных стран.
Такое решение принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, — рассказали источники издания.
Согласно решению комиссии, которое было принято на этой неделе, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% в течение года и еще 5% в течение двух лет, — сообщают источники.
Кроме того, изменен размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при таких сделках. Раньше они должны были продаваться за 50% от своей реальной цены, теперь скидка должна составлять минимум 60% (сам актив, таким образом, можно продать только за 40% от оценки).
Власти также ввели новое правило для таких сделок — теперь, если их стоимость составляет более 50 млрд рублей, они должны совершаться только с согласия президента РФ Владимира Путина.
Новые условия распространяются как на будущие заявления по согласованию сделок, так и на уже поданные, но не рассмотренные подкомиссией, — сообщил один из источников.
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