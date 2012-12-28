Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бутылкой в лобовое стекло: липчанка отомстила знакомой
Происшествия
Сегодня в Липецке: автобусы вновь поедут по улице Катукова, чёрно-белый мир и спектакль МХАТ
Общество
Два козла и овца погибли под колёсами «Ауди»
Происшествия
Депутат потребовал отменить в липецких школах безотметочную систему: оказалось, это сделали еще 2 года назад
Общество
С понедельника изменится схема автобусного маршрута №7
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Происшествия
Подмосковный подрядчик не завершил благоустройство липецких дворов
Общество
Три волны сияния
Общество
Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин переходит в правительство области
Общество
Читать все
30 липчан очистили от объявлений и граффити переход у Нижнего парка
Общество
Мать ученика автошколы пыталась купить ему права за 25 тысяч рублей
Происшествия
Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин переходит в правительство области
Общество
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Происшествия
Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
Общество
Шок! В Рязани «Липецк» держался неплохо, но затем пропустил 8 шайб в третьем периоде
Спорт
Липецкая вечЁрка: козлы на дороге, месть по-липецки и тихая отмена безотметочной системы
Общество
Телефонный террорист получил два года условного срока
Происшествия
Читать все
В мире
111
сегодня, 15:11
1

Российские компании погасили долг на сотни млн евро перед Финляндией

Из-за санкций, заблокировавших каналы платежей, ухудшения российско-финляндских отношений и отношения властей РФ к покидающим Россию финским компаниям был риск значительных кредитных убытков.

Российские компании, получившие кредит от государственного специального финансового учреждения Финляндии - Finnvera, погасили задолженность на сотни млн евро и продолжают выполнять свои обязательства, — заявил в интервью общественному вещателю yle генеральный директор Finnvera Паули Хейккиля.

Finnvera кредитовала крупные инфраструктуры проекты, телекоммуникационную, лесную и судостроительную отрасли в России.

«Обязательства были довольно значительными: около 1 млрд на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — сказал Хейккиля.

По словам руководителя направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта, российские компании погашают кредиты в быстром темпе, — передает ТАСС.

«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», — отметил Хаарасилта.

Как следует из информации на сайте Finnvera, Финляндия предоставила кредит Сбербанку для поставки оборудования Nokia для ПАО «МегаФон», кредит для Unicredit Bank Austria на поставку оборудования финской компании Valmet Technologies на АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», кредиты на строительство нескольких судов на верфи Helsinki Shipyard для владевшей верфью на тот момент российской компании «Водоход», специализирующаяся на речных круизах и другие.
Финляндия
долг
экономика
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Николай
сегодня, 19:54
Не надо было брать кредиты в заграницей.Это ведь капитализм,что вы думали забудут и не надо платить.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru