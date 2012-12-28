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В мире
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сегодня, 15:11
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Российские компании погасили долг на сотни млн евро перед Финляндией
Из-за санкций, заблокировавших каналы платежей, ухудшения российско-финляндских отношений и отношения властей РФ к покидающим Россию финским компаниям был риск значительных кредитных убытков.
Finnvera кредитовала крупные инфраструктуры проекты, телекоммуникационную, лесную и судостроительную отрасли в России.
«Обязательства были довольно значительными: около 1 млрд на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — сказал Хейккиля.
По словам руководителя направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта, российские компании погашают кредиты в быстром темпе, — передает ТАСС.
«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», — отметил Хаарасилта.
Как следует из информации на сайте Finnvera, Финляндия предоставила кредит Сбербанку для поставки оборудования Nokia для ПАО «МегаФон», кредит для Unicredit Bank Austria на поставку оборудования финской компании Valmet Technologies на АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», кредиты на строительство нескольких судов на верфи Helsinki Shipyard для владевшей верфью на тот момент российской компании «Водоход», специализирующаяся на речных круизах и другие.
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