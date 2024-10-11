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В мире
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сегодня, 14:30
В Балтийском море у берегов Германии загорелся танкер с химикатами
В Балтийском море рядом с городом Кюлунгсборн (ФРГ) загорелся 73-метровый немецкий танкер Annika, который перевозит нефть и химикаты.
«На борту 73-метрового немецкого танкера "Annika" произошло возгорание», — рассказали в организации.
Уточняется, что всех семерых членов экипажа эвакуировали с помощью спасательного судна немногим позднее 10 часов утра по местному времени. Аварийные команды приступили к тушению танкера с помощью специальной техники и вертолетов.
В настоящее время судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море.
По данным местных СМИ, пожар произошел в машинном отделении. По какой причине вспыхнул огонь, пока неясно. Тушением занимаются аварийные буксиры, включая один глубоководный спасательный, также с огнем борются с воздуха, — пишет «Российская газета».
На борту Annika - 800 кубометров тяжелой нефти. О загрязнении воды не сообщалось.
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