Шок – в Липецке можно купить «двушку» по цене однокомнатной квартиры

Коллега очень просил не публиковать эту информацию до того, пока он сам не воспользуется предложением.

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Вариант с покупкой уж очень выгоден и, конечно, на всех квартир не хватит. Но пока ещё есть шанс. Серьёзно сэкономить можно при покупке квартиры в ЖК «Траектория» до 23 октября. Обратившиеся к застройщику первыми липчане могут купить дополнительное пространство за те же деньги, а именно – просторную евродвушку без отделки по цене однокомнатной квартиры!

Больше простора за те же деньги

Кухня-гостиная в такой квартире аж более 22 квадратных метров. Представляете себе такой комфорт в двух комнатах по стоимости однокомнатного жилья! Вот это мы понимаем – расширение границ без переплаты.





Проверенный застройщик

Конечно, бесплатный или дешёвый сыр бывает сами знаете где. Поэтому важно знать, кто проводит акцию неслыханной строительной щедрости.

Наводим справки – проект реализует воронежская компания «ЖБИ-Жилстрой», входящая в группу компаний ЖБИ №2.

На сегодняшний день группа уже построила 112 тысяч квадратных метров жилья и гражданских объектов, а это очень солидная цифра!

Да и завод «ЖБИ-2» - это строительная организация с 68-летним опытом работы, так что застройщик вполне надёжный и проверенный.

Новоселье в конце года

Квартиры с серьёзной скидной, да и вообще жильё на любой вкус липчане могут купить уже сейчас в жилом комплексе «Траектория», что на улице Молодежной в доме №9. Внимание, сдача первого дома намечена на конец 2024 года, так что долго ждать и тянуть с новосельем не придется.

Новый Тракторный

Воронежские застройщики строят в Липецке не один дом, а реализуют целый масштабный проект в виде жилого комплекса. Вы ещё будете гордиться, что живёте в этом престижном районе в Октябрьском округе, расположенном в границах улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии.

На территории 6,6 гектаров предусмотрено строительство шесть 18-этажных дома, одного 10-этажного, общественно-делового центра, спортивных и детских площадок и многого другого. Квартал будет встроен и в уже существующую инфраструктуру: зеленый массив, стадион, школу, детские сады, поликлинику, магазины всех направленностей, и пункты выдачи интернет-заказов и т.д.

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территории. Программу поддерживает Правительством РФ, Минстрой России, ДОМ.РФ, Фонд развития территорий, национальный проект Жилье и комфортная городская среда, Правительство Липецкой области и Администрация города Липецка.

Липецкая мэрия взялась обеспечить жителей будущего квартала всеми необходимыми коммуникациями – тепло и водоснабжением, точками подключения и т.п. И слово своё держит – работы по подключению в самом разгаре.

Например «Росводоканал» уже приступил к реконструкции очистных сооружений Липецка. Работы должны завершиться в 2026 году. Общая стоимость реконструкции баснословна – 5,5 миллиардов рублей. И это только один из показателей того, что район Тракторного начал преображаться. Другие показатели – отремонтированные ФОК «Пламя» с бассейном, кинотеатр «Маяк», Городской Дворец культуры, который с недавних пор стал главным в Липецке. За район Тракторного взялись основательно и скоро из городской окраины он превратится в престижный район со своим уникальным своеобразием: вроде бы живешь в городской квартире со всеми удобствами, но в шаговой доступности парки, лес, места для прогулок и уединения.





Квартиры

Выбор планировок квартир в ЖК «Траектория» богат: на любой достаток и вкус.

Есть и совсем маленькие квартиры эконом-класса, которые набирают стремительную популярность в последнее время. Имеются студии, а также – широкий выбор квартир евроформата с большой кухней-гостиной, и хоромы с раздельными туалетом и ванной комнатой, а ещё – с отдельными гардеробными. Застройщик предлагает на выбор квартиры с отделкой или без отделки. Есть даже жильё, в котором все готово для проживания – и обои, и сантехника вплоть до смесителей. Как дом сдадут – приезжай и живи.

Т-ссс! Стоимость жилья наш коллега тоже просил пока не разглашать. Но своим читателям мы пойдём навстречу: один квадратный метр начинается от 80 тысяч рублей. Получается, что жильё в 42 «квадрата» можно купить от 3,3 миллионов рублей. Где вы ещё такие цены видели?

Вы можете всё увидеть своими глазами, записавшись на просмотр объекта с представителем застройщика. А для беглого осмотра не забудьте посмотреть видео от нашего товарища к этой новости. Приятного просмотра!

Подробнее о квартирах и планировках можно узнать на сайте - https://жктраектория.рф/ . Торопитесь, таких выгодных предложений много не бывает.

Офис расположен по адресу по соседству с будущим жилым комплексом на улице Краснозаводской, 23.

Время работы в будние с 9:00 до 18:00. Телефон (4742) 559-559.



ООО Специализированный застройщик «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ»

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