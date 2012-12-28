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В России
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30 минут назад
Средняя пенсия по старости вырастет до 24 тыс. в 2025 году
Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тыс. рублей в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку («Известия» ее изучили). По сравнению с 2024-м она вырастет на 7,5%.
Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан — до этого их приостановили в 2016 году, объяснил ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Виктор Ляшок.
После возвращения индексации средние выплаты работающим могут достичь 20 тыс. рублей, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По данным Соцфонда на июль 2024-го, средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс., а трудоустроенных — 18,6 тыс.
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