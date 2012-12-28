Средняя пенсия по старости вырастет до 24 тыс. в 2025 году

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тыс. рублей в 2025 году, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку («Известия» ее изучили). По сравнению с 2024-м она вырастет на 7,5%.