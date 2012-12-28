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В России
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47 минут назад
Киберпреступники нашли новый способ обмана блогеров в РФ
Специалисты по информационной безопасности установили новый тип мошенничества в Рунете. Жертв заманивают на фишинговые сайты, обещающие помощь с подачей документов в Роскомнадзор. После ввода личных данных они переходят в руки мошенников, которые списывают деньги со счета, сообщают «Известия».
«Если вы стали жертвой мошенников, то можете обратиться в центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, который был создан по инициативе Роскомнадзора в 2021 году. Юристы центра бесплатно помогут восстановить нарушенные в цифровом пространстве права», — напомнили в пресс-службе Роскомнадзора.
Также там отметили, что никаких дополнительных платных инструкций нет и не будет. При этом новый тип кибермошенничества был установлен с помощью своего сервиса для защиты бренда Smart Business Alert.
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