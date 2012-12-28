Киберпреступники нашли новый способ обмана блогеров в РФ

Специалисты по информационной безопасности установили новый тип мошенничества в Рунете. Жертв заманивают на фишинговые сайты, обещающие помощь с подачей документов в Роскомнадзор. После ввода личных данных они переходят в руки мошенников, которые списывают деньги со счета, сообщают «Известия».





За последние три месяца специалисты из интегратора решений и поставщика сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» выявили свыше 400 новых доменов, связанных с мошенничеством в Telegram. И еще 73, которые ассоциированы с YouTube и также маскируются под официальные сайты, представляющие услуги блогерам с аудиторией более 10 тысяч. По сути, вместо передачи данных в РКН люди добровольно отдают информацию злоумышленникам, подчеркнули эксперты.«Если вы стали жертвой мошенников, то можете обратиться в центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, который был создан по инициативе Роскомнадзора в 2021 году. Юристы центра бесплатно помогут восстановить нарушенные в цифровом пространстве права», — напомнили в пресс-службе Роскомнадзора.Также там отметили, что никаких дополнительных платных инструкций нет и не будет. При этом новый тип кибермошенничества был установлен с помощью своего сервиса для защиты бренда Smart Business Alert.