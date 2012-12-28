Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцы липецкой девятиэтажки оказались заперты в своем подъезде
Происшествия
Входную группу на Стаханова, 27 снесли
Происшествия
Все входные группы в доме на улице Стаханова обследуют
Происшествия
Демонтаж входной группы девятиэтажки на Стаханова займет час-два
Происшествия
«Мы боимся повторения ситуации в доме на Стаханова»
Происшествия
На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
Происшествия
Сегодня в Липецке: резко похолодает, кому завтрак в постель, а кому – на рабочее место
Общество
С входной группы на Стаханова, 27 спиливают газовую трубу
Происшествия
Отопление в Липецке включат 14 октября
Общество
Велосипедист попал под машину на площади Победы
Происшествия
Читать все
Отопление в Липецке включат 14 октября
Общество
«Мы боимся повторения ситуации в доме на Стаханова»
Происшествия
Полиция проверяет информацию о травле подростками монахини
Происшествия
«Вы подозреваетесь в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления»: ельчанку обманули на 400 000 рублей
Происшествия
Движение по улице Катукова частично вернется к норме уже сегодня вечером
Общество
В сарае в хранилось более 44 тысяч пачек немаркированных сигарет: дело направлено в суд
Происшествия
Кражу телефона с прилавка записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +16
Общество
Статистика: на техобслуживание и ремонт авто липчане тратили больше, чем на строительство жилья
Экономика
Спасатели уничтожили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд
Происшествия
Читать все
В России
38
47 минут назад

Киберпреступники нашли новый способ обмана блогеров в РФ

Специалисты по информационной безопасности установили новый тип мошенничества в Рунете. Жертв заманивают на фишинговые сайты, обещающие помощь с подачей документов в Роскомнадзор. После ввода личных данных они переходят в руки мошенников, которые списывают деньги со счета, сообщают «Известия».

За последние три месяца специалисты из интегратора решений и поставщика сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» выявили свыше 400 новых доменов, связанных с мошенничеством в Telegram. И еще 73, которые ассоциированы с YouTube и также маскируются под официальные сайты, представляющие услуги блогерам с аудиторией более 10 тысяч. По сути, вместо передачи данных в РКН люди добровольно отдают информацию злоумышленникам, подчеркнули эксперты.

«Если вы стали жертвой мошенников, то можете обратиться в центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, который был создан по инициативе Роскомнадзора в 2021 году. Юристы центра бесплатно помогут восстановить нарушенные в цифровом пространстве права», — напомнили в пресс-службе Роскомнадзора.

Также там отметили, что никаких дополнительных платных инструкций нет и не будет. При этом новый тип кибермошенничества был установлен с помощью своего сервиса для защиты бренда Smart Business Alert.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru