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НЛМК Live
26
27 минут назад

Мобильное приложение «Спорт НЛМК» запустили на комбинате для сотрудников

На Новолипецком металлургическом комбинате запустили мобильное приложение для сотрудников «Спорт НЛМК». Оно создано для быстрой и удобной записи на тренировки и различные спортивные события.


Приложение доступно каждому сотруднику компании. Здесь можно узнать о спортивных комплексах и тренировках, которые предлагает комбинат, познакомиться с тренерским составом, записаться на занятия и оставить обратную связь об условиях и качестве тренировки. 

спортприложение_1.jpg

- В приложении сейчас 13 видов спорта. Выбираешь любой и появляются даты с тренировками. Очень удобно и, что особенно приятно, все это абсолютно бесплатно. Пользуюсь приложением с первого дня, - поделился руководитель проектов дирекции по управлению энергетическим комплексом НЛМК Андрей Кирин. 

В списке самых популярных видов спорта на НЛМК - мини-футбол, бег, бадминтон и групповые тренировки. Приложение уже скачали около 1000 сотрудников, регулярно спортом на комбинате около 8000 человек.

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