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НЛМК Live
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27 минут назад
Мобильное приложение «Спорт НЛМК» запустили на комбинате для сотрудников
На Новолипецком металлургическом комбинате запустили мобильное приложение для сотрудников «Спорт НЛМК». Оно создано для быстрой и удобной записи на тренировки и различные спортивные события.
- В приложении сейчас 13 видов спорта. Выбираешь любой и появляются даты с тренировками. Очень удобно и, что особенно приятно, все это абсолютно бесплатно. Пользуюсь приложением с первого дня, - поделился руководитель проектов дирекции по управлению энергетическим комплексом НЛМК Андрей Кирин.
В списке самых популярных видов спорта на НЛМК - мини-футбол, бег, бадминтон и групповые тренировки. Приложение уже скачали около 1000 сотрудников, регулярно спортом на комбинате около 8000 человек.
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