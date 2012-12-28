Мобильное приложение «Спорт НЛМК» запустили на комбинате для сотрудников

На Новолипецком металлургическом комбинате запустили мобильное приложение для сотрудников «Спорт НЛМК». Оно создано для быстрой и удобной записи на тренировки и различные спортивные события.

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Приложение доступно каждому сотруднику компании. Здесь можно узнать о спортивных комплексах и тренировках, которые предлагает комбинат, познакомиться с тренерским составом, записаться на занятия и оставить обратную связь об условиях и качестве тренировки.- В приложении сейчас 13 видов спорта. Выбираешь любой и появляются даты с тренировками. Очень удобно и, что особенно приятно, все это абсолютно бесплатно. Пользуюсь приложением с первого дня, - поделился руководитель проектов дирекции по управлению энергетическим комплексом НЛМК Андрей Кирин.В списке самых популярных видов спорта на НЛМК - мини-футбол, бег, бадминтон и групповые тренировки. Приложение уже скачали около 1000 сотрудников, регулярно спортом на комбинате около 8000 человек.