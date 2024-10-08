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В России
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08.10.2024 16:59
В Минфине предупредил об изменениях условий в льготной ипотеке
Идет разработка альтернативного механизма распределения квот банкам на выдачу жилищных займов.
Сейчас квоты на льготные ипотечные программы определяются решением правительства и распределяются между банками. По данным ДОМ.РФ, текущая общая квота по семейной ипотеке составляет 5,9 трлн рублей, по IT-ипотеке — 750 млрд рублей, по дальневосточной и арктической — 1,4 трлн рублей.
На 26 сентября лимит по семейной ипотеке был израсходован на 82,6%, по IT-ипотеке — на 85,8%, по арктической и дальневосточной — на 36,9%.
Некрасова отметила, что перераспределение квот возможно, когда один из банков исчерпал свой лимит досрочно или новый банк подал заявку на участие в программе. В этом случае кредитные организации с оставшейся свободной квотой вынуждены предоставить ее часть.
В 2023-2024 годах банки РФ неоднократно приостанавливали выдачу кредитов по семейной, IT-ипотеке, а также по сельской ипотеке из-за исчерпания выделенных лимитов и необходимости перераспределения оставшихся квот.
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