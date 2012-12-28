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В России
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3 минуты назад

В Рыбном союзе заявили об отсутствии дефицита красной икры в РФ

Дефицита красной икры в 2024 году в России не будет, предложение продукта на отечественном рынке превысит объем потребления.

Предложение красной икры на российском рынке в 2024 году превысит объем потребления, дефицита «нет и не будет», — заявил председатель Рыбного союза (объединяет более 30 производственных и перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства) Александр Панин.

Потребление красной икры — продукции лососевых видов рыбы — в России, по экспертным оценкам, составляет около 15 тыс. т в год, говорит Панин. На долю икры традиционно приходится около 5% от общей массы вылова лососевых видов рыб. На текущий момент на Дальнем Востоке добыто около 230 тыс. т лососевых. Исходя из этого, производство в этом году может составить 11,5 тыс. т, — приводит расчет эксперт.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — подчеркивает Панин. Это связано с тем, что у переработчиков сохранились большие переходящие остатки замороженной икры с прошлого года.

В 2023 году в России на фоне высоких объемов вылова было произведено около 25 тыс. т красной икры, что на 10 тыс. т превышает среднегодовое потребление. «Замороженные остатки переходят на нерыбный год, и с учетом производства текущего года итоговое предложение точно превышает среднегодовой спрос в 15 тыс. т. У нас не дефицит, а переизбыток красной икры», — говорит Панин.

В подведомственном Росрыболовству Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) уточнили, что с начала 2024 года российские рыбаки добыли 228,6 тыс. т лососевых. Этого достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и экспорта, подчеркнули в институте. В прошлом году вылов лососевых был почти в три раза больше — он превысил 600 тыс. т. Но во ВНИРО напоминают, что уловы лососевых из-за особенностей их жизненного цикла сравниваются не год к году, а через год: в четные годы рыбы добывается всегда меньше, чем в нечетные. В сопоставимом с текущим 2022 году было добыто 272,1 тыс. т лососевых, а в 2020 году — 299,7 тыс. т.

Лососевая путина, то есть сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей, в этом году действительно рискует стать самой худшей за прошедшие 20 лет, напоминает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Но и он отмечает, что потребители с нехваткой красной рыбы и икры не столкнутся, — передает РБК.
рыба
красная икра
экономика
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