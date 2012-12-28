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В России
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47 минут назад
В Феодосии свыше тысячи человек были эвакуированы из-за пожара на нефтебазе
Эвакуация прошла в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей.
После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города, — отметил он.
Глава администрации поблагодарил предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению.
Он также уточнил, что работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом, и попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Возгорание на нефтебазе произошло утром 7 октября. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные службы.
В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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