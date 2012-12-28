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44 минуты назад
Кабмин утвердил введение режима СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях
Правительство России утвердило постановление о распространении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Белгородской, Брянской и Курской областей.
Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объёмы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами.
Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей был подписан президентом РФ 22 июня 2024 года. Постановление подготовлено для его реализации, — отмечается на сайте кабмина.
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