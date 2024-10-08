Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Светлана Бедрова: «Речи об увольнении не шло, а сам конфликт был исчерпан в то же день»
Общество
Жильцы липецкой девятиэтажки оказались заперты в своем подъезде
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
До свидания, лето: в Липецкой области похолодает
Погода в Липецке
В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками: уголовное дело направлено в суд
Происшествия
Демонтаж входной группы девятиэтажки на Стаханова займет час-два
Происшествия
Липчанка обвиняется в 41 преступлении
Происшествия
Входную группу на Стаханова, 27 снесли
Происшествия
Липчанин прыгал на крыше чужой машины
Происшествия
На рассыпавшего шлак водителя составили протокол
Происшествия
Читать все
Жильцы липецкой девятиэтажки оказались заперты в своем подъезде
Происшествия
Входную группу на Стаханова, 27 снесли
Происшествия
Демонтаж входной группы девятиэтажки на Стаханова займет час-два
Происшествия
С входной группы на Стаханова, 27 спиливают газовую трубу
Происшествия
От COVID-19 за неделю умерли три жителя Липецкой области
Коронавирус
Все входные группы в доме на улице Стаханова обследуют
Происшествия
Велосипедист попал под машину на площади Победы
Происшествия
В Липецкой области северное сияние наблюдали дважды за день
Общество
На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
Происшествия
В Липецке на возгорание в мусоропроводе выезжали несколько пожарных отделений
Происшествия
Читать все
В России
77
сегодня, 12:20

В Госдуме предлагают выплатить 13-ю пенсию всем пожилым россиянам

В России предлагают выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости.

В России предлагают выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. Официальное письмо с инициативой направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, — пишут «Известия».

«В соответствии с законом «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 трлн рублей, то есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь–июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», — говорится в обращении.

В документе также отмечается, что при этом реальные поступления, согласно сведениям Росстата, коэффициент утраченного заработка, составлявший в январе 2023 года 30,5%, к июлю 2024 года опустился до 23,5%, то есть средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — рассказал Сергей Миронов.

По его словам, многие пенсионеры живут сегодня за чертой бедности, а если сравнить пенсии со средней зарплатой, то «она ниже ее в четыре раза, и это абсолютно неправильно».

Ранее стало известно, что страховые пенсии в России планируется проиндексировать на 7,3% в 2025 году.
пенсии
выплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru