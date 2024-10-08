На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
В России
77
сегодня, 12:20
В Госдуме предлагают выплатить 13-ю пенсию всем пожилым россиянам
В России предлагают выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости.
«В соответствии с законом «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 трлн рублей, то есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь–июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», — говорится в обращении.
В документе также отмечается, что при этом реальные поступления, согласно сведениям Росстата, коэффициент утраченного заработка, составлявший в январе 2023 года 30,5%, к июлю 2024 года опустился до 23,5%, то есть средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.
«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — рассказал Сергей Миронов.
По его словам, многие пенсионеры живут сегодня за чертой бедности, а если сравнить пенсии со средней зарплатой, то «она ниже ее в четыре раза, и это абсолютно неправильно».
Ранее стало известно, что страховые пенсии в России планируется проиндексировать на 7,3% в 2025 году.
0
0
0
0
0
Комментарии