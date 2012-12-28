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Бизнес
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34 минуты назад

Депутат областного Совета поздравила школу с 70-летним юбилеем

В Тракторозаводском районе отметили двойной праздник – День учителя и юбилей школы №31.

В округе депутата областного Совета Ольги Митрохиной — шесть школ. Традиционно в День учителя депутат приходит в гости к педагогам с поздравлениями. Так было и в этом году: Ольга Митрохина побывала во всех школах округа и вручила учителям букеты цветов, благодарственные письма областного Совета и подарки. Начались поздравления со старейшей школы района —№31 имени В.Я. Клименкова: вместе с Днем учителя она отмечала 70-летний юбилей.

— Для меня очень важно быть сегодня здесь и поздравлять вас!. Вы коллектив единомышленников , высокопрофессиональных педагогогов ,которые воспитывают таких замечательных талантливых учеников. Они всегда участники наших конкурсов и спортивных мероприятий, и практически всегда победители. Когда заходишь в школу, там невероятное количество кубков, да и в учебе они хороши: школа в десятке лучших по результатам ЕГЭ! Дорогие учителя, ваша профессия очень непростая, и я желаю вам терпения, мудрости, вдохновения. Пусть работа приносит вам только радость!— сказала Ольга Митрохина коллективу школы.

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Вручив коллективу подарки, а лучшим учителям Благодарственные письма от областного совета, отметив этим их заслуги в деле воспитания подрастающего поколения, Ольга Митрохина стала зрителем праздничного концерта, подготовленного педагогами и учениками школы.

По сценарию представления,   Хранитель Времени (его талантливо играл ученик школы) фиксировал события школы год за годом, юбилей за юбилеем. Их он помещал в фотоальбом под названием «Любимых окон негасимый свет». Есть в фотоальбоме Хранителя Времени и страницы, посвященные депутату Ольге Митрохиной.

- Мы вообще счастливая школа, потому что нам очень повезло с нашим депутатом. Ольга Николаевна - это наша палочка-выручалочка. С любым вопросом можно обратиться - и всегда знаешь, что получишь положительный ответ. Даже если она сама не может помочь - она найдет тех людей, которые смогут– сказала директор школы №31 Анна Кириенко.

И в самом деле, только за последние несколько дней депутат Митрохина добилась монтажа качелей на площади имени Клименкова, содействовала завершению ремонта дороги на улице Студенческой. На улице Красина после обращения депутата в «Липецгорсвет» засветил новый фонарь.Особая забота депутата – это детские сады и школы.

Традиционно перед каждым новым учебным годом Ольга Митрохина дарит портфели школьникам из многодетных и малообеспеченных семей.

—Школа №31 одна из старейших в округе. И мне хочется особо поздравить ветеранов-педагогов, отдавших школе многие годы. Я поздравляю с Днем учителя всех педагогов нашего Липецка, желаю им терпения, крепкого здоровья, любви, — сказала Ольга Митрохина.

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