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Пятеро российских альпинистов погибли в горах Непала
Пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири в Непале, найдены мёртвыми.
По ее данным, альпинисты, находившиеся в связке, не удержались на высоте 6800 м и рухнули вниз.
Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки, — написала Пиунова.
Экспедиция вышла из высотного лагеря в 6:00 два дня назад, 6 октября. В последний раз с ними удалось связаться в 11:00, затем связь была утрачена. Тела нашли на высоте 7,1 км. Погибли Александр Душейко, который возглавлял группу, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.
В альпинистском спорте связкой называют группу людей, связанных общей веревкой, с целью безопасного преодоления сложного горного рельефа. Как правило, связываются небольшие опытные коллективы.
Альпинисты, чьи товарищи погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, открыли сбор средств, чтобы вывезти тела с высоты около 6 тысяч метров, — рассказал РИА Новости вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.
«Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облета вертолета были сделаны фотографии с местом, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыплет лавинами. У нас телефоны разрываются. Мы открыли сбор средств, потому что вертолетная компания запросила гигантскую сумму», — сказал Чернышев.
По его словам, тела лежат на высоте около 6 тысяч метров. В группе находились два альпиниста из Архангельской области, — передает РБК.
По словам организатора экспедиции, связь с группой была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября.
Дхаулагири (8167 метров, «Белая гора») – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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