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сегодня, 11:27

Пятеро российских альпинистов погибли в горах Непала

Пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири в Непале, найдены мёртвыми.

Пятеро российских альпинистов сорвались с почти 7 тыс. м при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, — сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова на своей странице во «ВКонтакте».

По ее данным, альпинисты, находившиеся в связке, не удержались на высоте 6800 м и рухнули вниз.

Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки, — написала Пиунова.

Экспедиция вышла из высотного лагеря в 6:00 два дня назад, 6 октября. В последний раз с ними удалось связаться в 11:00, затем связь была утрачена. Тела нашли на высоте 7,1 км. Погибли Александр Душейко, который возглавлял группу, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

В альпинистском спорте связкой называют группу людей, связанных общей веревкой, с целью безопасного преодоления сложного горного рельефа. Как правило, связываются небольшие опытные коллективы.

Альпинисты, чьи товарищи погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, открыли сбор средств, чтобы вывезти тела с высоты около 6 тысяч метров, — рассказал РИА Новости вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.

«Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облета вертолета были сделаны фотографии с местом, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыплет лавинами. У нас телефоны разрываются. Мы открыли сбор средств, потому что вертолетная компания запросила гигантскую сумму», — сказал Чернышев.

По его словам, тела лежат на высоте около 6 тысяч метров. В группе находились два альпиниста из Архангельской области, — передает РБК.

По словам организатора экспедиции, связь с группой была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября.

Дхаулагири (8167 метров, «Белая гора») – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
альпинисты
горы
Непал
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