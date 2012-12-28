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В России
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18 минут назад

«Известия» сообщают об увеличении средней пенсии по старости до 24 тысяч рублей в 2025 году

В 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей.

Средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тыс. рублей в следующем году, — следует из материалов к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку.

По сравнению с этим годом она вырастет на 7,5%. Это чуть больше запланированного с января увеличения господдержки — на 7,3%. Небольшое превышение объясняется возобновлением индексации для работающих граждан. Такая мера не уберет разрыв между пенсиями незанятых и трудоустроенных, однако может его снизить, — пишут «Известия».

На конец этого года средняя пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Таким образом, через год эта сумма увеличится на 7,5%. Первоначально ожидалось увеличение пенсионных выплат на 7,3%.

«Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан», — говорится в материале.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что с 2026 года пенсии могут индексировать дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.

Кроме того, в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат надбавку к пенсии в размере 1200 рублей, — передает РИА Новости.
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