В России
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18 минут назад
«Известия» сообщают об увеличении средней пенсии по старости до 24 тысяч рублей в 2025 году
В 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей.
По сравнению с этим годом она вырастет на 7,5%. Это чуть больше запланированного с января увеличения господдержки — на 7,3%. Небольшое превышение объясняется возобновлением индексации для работающих граждан. Такая мера не уберет разрыв между пенсиями незанятых и трудоустроенных, однако может его снизить, — пишут «Известия».
На конец этого года средняя пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Таким образом, через год эта сумма увеличится на 7,5%. Первоначально ожидалось увеличение пенсионных выплат на 7,3%.
«Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан», — говорится в материале.
Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что с 2026 года пенсии могут индексировать дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.
Кроме того, в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат надбавку к пенсии в размере 1200 рублей, — передает РИА Новости.
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