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57 минут назад

Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт из-за отказа принять учеников в 10-й класс

Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в 10-й класс — родители некоторых учеников жаловались на отказ в зачислении.

Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей.

Его сына руководство школы не зачислило в 10-й класс после окончания 9-го, после чего отец подростка обратился в прокуратуру и суд. На проблему с поступлением школьников в 10-й класс жаловались в этом году родители во многих регионах, — передает РБК.

Согласно сообщению прокуратуры, школа нарушила требования федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в частности — право учащихся на получение среднего общего образования. Для устранения нарушения ведомство вынесло представление директору школы. По общим правилам, представления прокуратуры подлежат безотлагательному рассмотрению, конкретные меры для устранения нарушения должны быть приняты в течение месяца.

Прокуратура обратилась в департамент образования и науки Москвы с требованием принять «дополнительные меры по обеспечению и соблюдению прав несовершеннолетних, завершивших программу основного общего образования, на получение среднего общего образования».

Родитель школьника рассказал, что в июне он получил письмо, в котором говорилось о недопущении его сына педсоветом к зачислению в 10-й класс, ссылаясь на его плохую успеваемость. При этом в январе школа, озвучивая требования к зачислению в 10-й класс, утверждала, что для этого необходимо сдать ОГЭ на 4 и 5. По словам отца школьника, его ребенок сдал экзамены по русскому и английскому на «хорошо», а математику и географию на «отлично».

В департаменте образования и науки Москвы, комментируя ситуацию, заявили, что результаты ОГЭ для поступления в 10-й класс учитываются в интересах школьников для комфортной и эффективной учебы в профильных классах, где подростки получают углубленные знания по тем или иным предметам.

В конце августа стало известно, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Учащиеся в Иркутской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае и в Москве не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а в общеобразовательные просто не осталось мест. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил сложившуюся ситуацию и заявил, что ведомство получило десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов, которых отказались зачислить в 10 класс после сдачи экзаменов.
образование
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