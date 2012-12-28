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В России
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6 минут назад
Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года
Сначала решено провести эксперимент, чтобы проверить работу системы и чтобы граждане успели подготовиться, объяснил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он добавил: если жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, то срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает в полноценном формате, — и нарушителям станут приходить штрафы.
Сейчас в России примерно 36 млн водителей, при этом без полиса ездят около 7-10% граждан, сообщил Евгений Уфимцев. Однако важно, чтобы все участники дорожного движения выполняли требование закона и имели полис ОСАГО при вождении, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.
Технически система уже готова, отметил гендиректор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин.
Если каждый день водитель без полиса будет получать штраф 800 рублей, то за 20 дней езды в месяц ему придется заплатить уже 16 тыс., сообщил старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования РЕСО-Гарантия Павел Яковлев. А это дороже, чем купить страховку.
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