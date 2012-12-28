Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область на один день вернется сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Общество
66-летний липчанин покончил с собой
Происшествия
Движение в Ильино полностью восстановлено
Происшествия
Дело об убийстве из обреза в Новой Жизни рассмотрит суд
Происшествия
Экстренные службы проверяют сообщения о минировании нескольких школ в Липецке и Ельце
Происшествия
На площади Мира «Хёндай» сбил 58-летнего мужчину
Происшествия
Пьяный липчанин решил покататься и угнал машину москвича
Происшествия
Депутаты областного и городского Советов проверили в каких условиях будут жить иностранные рабочие
Общество
По полмиллиона рублей заплатят две фирмы за подкуп сотрудника электросетевой компании
Происшествия
Читать все
Дело об убийстве из обреза в Новой Жизни рассмотрит суд
Происшествия
Движение в Ильино полностью восстановлено
Происшествия
Светлана Бедрова: «Речи об увольнении не шло, а сам конфликт был исчерпан в то же день»
Общество
21-летний липчанин напал на одного полицейского с велосипедным рулём, а другого ударил ногами
Происшествия
Липчанин прыгал на крыше чужой машины
Происшествия
На рассыпавшего шлак водителя составили протокол
Происшествия
В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками: уголовное дело направлено в суд
Происшествия
Погода южная — сияние северное
Общество
До свидания, лето: в Липецкой области похолодает
Погода в Липецке
Липчанка обвиняется в 41 преступлении
Происшествия
Читать все
В России
18
6 минут назад

Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года

Наличие полиса ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025-го. Автомобилистам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Такой эксперимент проведут на протяжении года. Это решение принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Информацию подтвердил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением.

Сначала решено провести эксперимент, чтобы проверить работу системы и чтобы граждане успели подготовиться, объяснил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он добавил: если жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, то срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает в полноценном формате, — и нарушителям станут приходить штрафы. 

Сейчас в России примерно 36 млн водителей, при этом без полиса ездят около 7-10% граждан, сообщил Евгений Уфимцев. Однако важно, чтобы все участники дорожного движения выполняли требование закона и имели полис ОСАГО при вождении, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.
Технически система уже готова, отметил гендиректор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин.

Если каждый день водитель без полиса будет получать штраф 800 рублей, то за 20 дней езды в месяц ему придется заплатить уже 16 тыс., сообщил старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования РЕСО-Гарантия Павел Яковлев. А это дороже, чем купить страховку.

ОСАГО
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru