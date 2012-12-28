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НЛМК Live
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сегодня, 16:50

На НЛМК стартовала осенняя Неделя здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате началась традиционная Неделя здоровья. В этому году спортивные и медицинские активности направлены на диагностику и поддержание здоровья сердца, нервной системы и гормонального фона.

В цеховых здравпунктах и Центре здоровья НЛМК сотрудников будут консультировать кардиолог, невролог, эндокринолог, нутрициолог и психолог. Врачи проведут диагностику остеопороза, проверят обмен веществ и ритм сердца. В рамках обследований можно сдать специализированные тесты и пройти дополнительные исследования, например, анализ крови на витамин Д и кальций, экспресс-тест на холестерин, а также проверят плотность костей. Кроме того, будет возможность протестировать сухую углекислую ванну, снять усталость стоп, улучшить кровообращение и тканевый обмен с помощью специального медицинского оборудования.

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Для сотрудников НЛМК проведут вебинары с врачами и узкопрофильными экспертами. Они поделятся полезными советами о способах преодоления стресса, как гармонизировать жизнь и работу и дадут рекомендации по улучшению состояния здоровья. В столовых комбината подготовили расширенное меню здорового питания и дегустации полезных напитков. Для любителей спортивных мероприятий проведут открытые тренировки по бадминтону, Северной ходьбе, легкой атлетике и шахматный турнир.

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Традиционно Неделя здоровья на НЛМК проводится два раза в год – в апреле и в октябре. В рамках программы сотрудники комбината сдают медицинские тесты и анализы, участвуют в спортивных тренировках и тестируют новые технологии в области здоровья.

- Активности в рамках Недели здоровья помогают сотрудникам следить за здоровьем, формируют полезные привычки и мотивируют вести активный образ жизни. Ответственный подход к здоровью не только помогает улучшить качество жизни, но и позволяет оставаться продуктивными - рассказала директор по социальной политике Группы НЛМК Татьяна Рожкова.

В весенней Неделе здоровья приняли участие более 3 500 сотрудников НЛМК. Программа включала в себя 65 различных активностей.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.








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