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В России
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51 минуту назад
Пенсии с 2025 года будут проиндексированы на уровень инфляции
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в текущем году ожидается на уровне 7,3%.
По его словам, речь идет о соцвыплатах работающим и неработающим пенсионерам. Со следующего года эта мера (индексация выплат работающим пожилым россиянам) начнет реализовываться. Индексации пенсий проведут с учетом темпов роста потребительских цен в России в 2024 году, — передает РИА Новости.
«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции», — отметил Силуанов.
Возобновление индексации социальных выплат работающим в России пенсионерам предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Эта мера, как уточнялось, начнет реализовываться впервые с 2025 года.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам этого года составит 7,3%. В Центробанке также ожидают, что темпы роста потребительских цен в России к концу декабря окажутся выше диапазона 6,5-7% годовых.
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