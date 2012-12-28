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В России
50
51 минуту назад

Пенсии с 2025 года будут проиндексированы на уровень инфляции

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в текущем году ожидается на уровне 7,3%.

Российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году, — заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совфеде.

По его словам, речь идет о соцвыплатах работающим и неработающим пенсионерам. Со следующего года эта мера (индексация выплат работающим пожилым россиянам) начнет реализовываться. Индексации пенсий проведут с учетом темпов роста потребительских цен в России в 2024 году, — передает РИА Новости.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции», — отметил Силуанов.

Возобновление индексации социальных выплат работающим в России пенсионерам предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Эта мера, как уточнялось, начнет реализовываться впервые с 2025 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам этого года составит 7,3%. В Центробанке также ожидают, что темпы роста потребительских цен в России к концу декабря окажутся выше диапазона 6,5-7% годовых.


инфляция
индексация
пенсии
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