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В России
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28 минут назад
В массовом ДТП с грузовиком в Подмосковье погибли 3 человека
В результате аварии три человека погибли и столько же получили травмы.
7 октября на 103 км трассы М-2 «Крым» произошло массовое ДТП, — сообщает Подмосковная полиция.
По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями, — говорится в Телеграм-канале полиции.
В результате ДТП три человека погибло, трое получили телесные повреждения.
Предварительная причина аварии в Серпухове — отказ тормозов у китайского грузовика Howo. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Из-за этого он влетел в легковые автомобили и протащил их по дороге.
«За рулем был 45-летний мужчина из Краснодарского края, он вез гравий. В результате ДТП мужчина скончался. Грузовик новый, его купили в 2022 году. В интернете водители часто жалуются на плохие тормоза у этой марки. Пишут о постоянно рвущихся тормозных шлангах, стертых колодках и прочем», — говорится в сообщении.
Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.
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