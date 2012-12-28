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В России
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48 минут назад

Биотехнолог рассказал о способах передачи лихорадки Марбург

Как правило, начало заболевания острое, температура держится около 39 градусов, больной испытывает боли в мышцах, происходит интоксикация организма.

Биотехнолог Илья Духовлинов рассказал о способах заражения лихорадкой Марбург, – пишет «ВЗГЛЯД».

По словам специалиста, лихорадка Марбург может передаваться от человека к человеку через близкий контакт, особенно половой, и открытые раны, а также от летучих мышей к людям через остатки фруктов.

Экс-глава Роспотребнадзора и академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, выразил опасения, что вирус, который активно распространяется в Руанде, может достичь России. В связи с этим он заявил, акцентировал внимание на важности обучения врачей для профилактики и рекомендовал контролировать гражданские поездки за границу.

Биотехнолог добавил, что инкубационный период при заражении лихорадкой Марбург может составлять до 21 дня. Заболевание обычно начинается остро, с температурой около 39 градусов, болей в мышцах и признаков интоксикации. На седьмой день могут начаться сильные кровотечения различного характера.

Эксперт отметил, что в ходе экспериментов на животных было выявлено, что пиразинкарбоксамид (противотуберкулезный препарат) помогает увеличить выживаемость при заболевании вирусом Марбург.

«Летальность при заболевании данной лихорадкой оценивается как чрезвычайно высокая – до 80%. Вакцины против вируса Марбург уже находятся на стадии разработки», – делится специалист.

Ранее вспышки и отдельные случаи заражения фиксировали исключительно в Африке. В конце сентября этого года в Руанде заболели 26 человек, восемь из которых скончались.

«В настоящее время вирус не попал в Россию. Тем не менее расслабляться не стоит, необходим жесткий контроль в виде специальных мероприятий для того, чтобы предотвратить возможную эпидемию. Марбург как РНК-содержащий вирус может мутировать с высокой частотой и образовывать новые штаммы», – заключил Духовлинов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что завоз вируса Марбург в Россию возможен, однако на данный момент в стране применяются все необходимые меры для предотвращения распространения данной болезни.
Марбург
вирус
лихорадка
здоровье
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