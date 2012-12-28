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В России
9
5 минут назад

В РФ резко начала расти стоимость красной икры

Пока еще на прилавках можно найти икру прошлогоднего вылова — по цене пять-шесть тысяч рублей за килограмм.

В России растут цены на красную икру, она дорожает, несмотря на завершение путины по добыче лососевых рыб, — рассказали в нескольких крупных отраслевых организациях. Там предполагают, что повышение стоимости на этот товар может происходить вплоть до Нового года, — пишут «Известия».

«Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию, формируется на высококонкурентном рынке исходя из базового закона — спроса и предложения. В этом году к завершению путины — она длится с июня по октябрь — мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с прошлым годом. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024 году на фоне роста спроса», — заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, причиной низкого объема добычи стала природная особенность — двухгодичная цикличность вылова: в нечетные годы он высокий, в четные — низкий.

«Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тыс. т лососевых, а выловили около 230. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта — 4-–5% от массы выловленной рыбы», — пояснил Александр Панин.

При этом он отметил, что сейчас в продаже еще достаточно много вполне приличного деликатеса с прошлого года, который сдерживает рост стоимости. Его можно купить по цене 5–6 тыс. рублей за 1 кг. А вот икра новой путины, например горбуши, стоит от 7–7,5 тыс. рублей за 1 кг. Речь идет об икре хорошего качества — сухой, разбористой. Менее качественный, но безопасный продукт можно купить дешевле.

«Если говорить про ближайшие перспективы, то к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с ажиотажным спросом. После праздников, скорее всего, будет коррекция цены вниз в связи с падением спроса и необходимостью распродать прошлогодние остатки. Мы наблюдаем эту картину каждый год независимо от базовой стоимости», — отметил представитель бизнеса.

По его словам, цена на красную рыбу в этом году тоже подросла. Сильнее всего — в два раза — подорожала горбуша в связи с небольшим объемом вылова. При этом на рынке есть прошлогодняя, стоимость которой осталась на уровне прошлого года. Что касается других видов — кеты, нерки, чавычи, симы, кижуча, то их вылов не подвержен столь серьезным цикличным колебаниям, поэтому на них цена увеличилась в рамках инфляции — на 10–15%.

Согласно официальным данным Росстата, красная икра в России за август подорожала на 2,3%. По оценке ведомства, это максимальный месячный прирост ее стоимости с ноября 2022 года. В июле этого года рост составил всего 0,3% по отношению к июню, а в предыдущие три месяца стоимость, наоборот, снижалась.

красная икра
экономика
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