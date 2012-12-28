Зарплата — от 105 тысяч. Отпуск — до 45 дней. Пенсия — в 55. Одиноким предоставляется общежитие…

МУП «Липецкпассажиртранс» приглашает на работу водителей.

В этом году МУП «Липецкпассажиртранс» уже дважды повышал водителям зарплату. На 15% и на 20%. В итоге водители получают 105-108 тысяч рублей. Те, кто хочет больше, могут это сделать с учетом работы в выходные. В итоге зарплата некоторых доходит до 150 тысяч и выше. И при всем при этом предприятию не хватает рабочих рук.

Директор МУПа Дмитрий Мартыненко устал загибать пальцы, рассказывая о преимуществах работы у муниципального перевозчика в отличие от частников. И начинает, конечно, с зарплаты. В МУПе она полностью белая. У частников, как правило, минималка, остальное — в конверте. Случись что — попробуй найти концы! А белая зарплата — это, соответственно, все социальные отчисления, которые формируют, в том числе и пенсию. И это важно, ведь средний возраст водителей предприятия — 50+.





—По спецоценке охраны труда у водителей отпуск — до 45 дней. Им начисляется льготный стаж с возможностью выхода на пенсию уже в 55 лет – для мужчин, отработавших 20 лет и в возрасте 50 лет – для женщин при стаже работы на линии 15 лет. С этого года для всех наших сотрудников вводим полисы дополнительного медицинского страхования за счет средств предприятия, а это доступ к медицинским услугам высокого качества, оказание экстренной помощи при болезнях и травмах, качественное стоматологическое лечение, санатории и курорты, — говорит директор.

Вторая важнейшая составляющая работы «Липецкпассажиртранса» — условия работы. Белые автобусы муниципального перевозчика видны издалека. Они выигрышно смотрятся на фоне разношерстных 35-40-летних «Мерседесов», «Вольво», «МАНов» не только по дизайну, но и по чистоте в салонах, кондиционерам. За последние 7 лет МУП получил 250 новых машин по разным федеральным программам, часть предприятие взяло в лизинг за счет собственных средств. Фактически обновлен весь муниципальный парк. Средний возраст белых автобусов — шесть лет.

Что такое новая техника? Это изолированная от салона кабина, в которой есть небольшое окошко для приема наличных. Климат-контроль рабочего места, кресло, регулируемое под индивидуальные запросы водителя. Машины оборудованы несколькими камерами и монитором: водитель видит дорожную обстановку и все, что происходит в салоне. Если кого-то случайно прижмет дверью, сработает датчик автоматического открывания дверей. «Это мелочи, но они дают возможность работать более комфортно», — говорит Дмитрий Мартыненко.

— Стараемся максимально сократить время нахождения водителя на предприятии до и после работы на линии. У нас кардинально изменилась ситуация с газовыми заправкам (большинство автобусов МУПа работает на метане). Раньше была одна такая на Сырском Руднике со старым оборудованием, где водители тратили свое время в очередях, а теперь в городе их несколько, причем одна из них — в 500 метрах от нашего предприятия — на Ферросплавной. Заканчивается модернизация нашей мойки — автобусы будут мыть качественнее и быстрее, что экономит время водителей. Эти нюансы создают комфорт для водителей нашего предприятия.

В МУПе уже работают 20 женщин-водителей — чаще всего это бывшие водители троллейбусов и трамваев. Есть здесь и семейные пары, Сергей и Юлия Маркеевы, Анатолий и Людмила Хомутинниковы, которые работают вдвоем на одном маршруте. В этом году мэрия заказала для водителей МУПа модульные двухсекционные комнаты отдыха, которые до конца года появятся на конечных остановках. В них можно будет подогреть пищу, попить чай-кофе, сходить в туалет. Для водителей это — великое подспорье. Отработал четыре часа — получи перерыв, возможность отдохнуть. Этого правила в МУПе придерживаются неукоснительно, чего не скажешь о частниках.

Из-за общероссийской ситуации на рынке труда МУПу, конечно, сложно конкурировать с грузоперевозками, где зарплаты куда выше. Но там и другие условия труда. Водители фур буквально живут в машинах. При этом на них — и обслуживание, и ремонт грузовиков.

— Если грузовик сломается в дороге, к нему на помощь не приедет «техничка», бригада слесарей и тягач, как это бывает в случае поломки автобуса. Водитель у нас такой ценный работник, что его просто пересаживают на другой автобус, так как у нас есть резерв техники, всегда готовой сменить вышедшую из строя. Нам хватает подвижного состава.

Дмитрий Мартыненко сетует на падение в свое время престижа водительской профессии. Поэтому сотрудники МУПа — частые гости в профессиональных колледжах, дни открытых дверей у перевозчика — обычное явление. Но если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету: МУП организовал прямо у себя переобучение водителей с категорий В и С на D. Если курсант подписывает с предприятием соглашение об отработке полтора лет после получения новой категории, его обучение будет бесплатным. «Если мы набираем группу курсантов от 10 человек, то обучаем их сами. Если нет — учим их в автошколе по договору», — говорит директор.

Новая категория — другая ответственность. Понимая это и нацеливаясь на безаварийную работу, в МУПе новичков не сразу бросают в бой. Сначала — месяц стажировки с опытными водителями, чтобы тот освоился, почувствовал габариты автобуса. Потом — внутренний экзамен. Пока наставник не подтвердит, что водитель готов, он на маршрут не выйдет. Затем новичка ставят на более легкие маршруты, на садоводческие, в частности, где водитель не работает с наличкой, не контролирует оплату, а часть маршрута проходит по пригороду, по садам.

— Наша задача — позволить новичку нормально войти в новый для него ритм. Это — до 300 километров за смену при средней скорости 20 км/ч по городу.

Предприятию как воздух нужна новая кровь. В МУПе две трети водителей в возрасте за 50 лет. Но как только по зарплате предприятие стало конкурировать с частниками, у ветеранов появилось желание поработать еще. Недавно «Липецкпассажиртранс» торжественно проводил на пенсию 74-летнего Анатолия Юдина, отработавшего 49 лет. Но прошел месяц, и он вернулся в МУП. Говорит, трудно представить теперь свою жизнь без родного предприятия. Стал водителем-расстановщиком. По словам Дмитрия Мартыненко, костяк предприятия состоит из таких вот людей. Но дело в том, что пенсионеры потихоньку покидают предприятие. В итоге с начала года в МУП пришло 30 новых водителей, но почти столько же и ушло.

Немного об экономике. У МУПа нет никаких преимуществ на рынке пассажирских перевозок. Кто больше упал на торгах, с тем департамент транспорта мэрии и заключил контракт на обслуживание маршрутов. На последних торгах «Липецкпассажиртранс» сумел забрать себе часть рентабельных полуторасменных маршрутов. У предприятия наконец-то вырос пассажиропоток, но оно так и не вышло на доковидные показатели (в пандемию многие горожане пересели на личный транспорт, чтобы избежать риска заражения). Сейчас у МУПа — 40% рынка перевозок по Липецку. Дмитрий Мартыненко в идеале хотел бы видеть эту пропорцию «фифти-фифти» с частными перевозчиками. Техники для этого — с избытком. Но объем транспортной работы зависит от количества водителей. «Экономика у нас простая: больше пассажиров перевезли — больше заработали».

— Дайте мне сто водителей, и мы перевернем рынок пассажирских перевозок! — едва ли не цитирует Архимеда директор «Липецкпассажиртранса».

Список востребованных специалистов, которых готов трудоустроить «Липецкпассажиртранс» не ограничивается только водителями. Предприятию для развития необходимы слесари, мотористы, автоэлектрики, сварщики, медики. «Ждем всех – с опытом, без опыта, мужчин и женщин, молодых и пенсионеров, обеспечим стабильной работой и достойной заработной платой, всему научим, покажем и объясним, главное – желание стать частью большого и дружного трудового коллектива МУП «Липецкпассажиртранс»! – резюмировал Дмитрий Мартыненко.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 50-16-22



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